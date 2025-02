The Blood of Dawnwalker terá Mundo Aberto menor, afirma diretor Diretor justifica decisão criativa para game O post The Blood of Dawnwalker terá Mundo Aberto menor, afirma diretor apareceu primeiro... O Vício|Do R7 21/02/2025 - 11h06 (Atualizado em 21/02/2025 - 11h06 ) twitter

The Blood of Dawnwalker mundo aberto

Os desenvolvedores de The Blood of Dawnwalker estão pensando em uma experiência mais completa para os jogadores que desfrutarem do RPG, envolvendo, consequentemente, um Mundo Aberto menor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades sobre o jogo!

