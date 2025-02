The Coalition revela estúdio de apoio para Gears of War: E-Day Equipe é uma velha conhecida dos fãs da franquia O post The Coalition revela estúdio de apoio para Gears of War: E-Day apareceu primeiro... O Vício|Do R7 28/01/2025 - 08h47 (Atualizado em 28/01/2025 - 08h47 ) twitter

Futuro de Gears of War

Em comunicado oficial, a The Coalition confirmou que Gears of War: E-Day têm um estúdio secundário envolvido no desenvolvimento, como parceiro.

Para mais detalhes sobre essa emocionante colaboração e o que esperar do novo título, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

