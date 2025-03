The Division 2 revela prévia de novo DLC em vídeo comemorativo Celebrando o sexto aniversário do jogo O post The Division 2 revela prévia de novo DLC em vídeo comemorativo apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 13/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 10h06 ) twitter

The Division 2

A Ubisoft compartilhou um vídeo celebrando o sexto aniversário do jogo The Division 2, e apresentando uma prévia do novo DLC, intitulado Battle for Brooklyn.

