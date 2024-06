The Division 3: Novidades sobre a produção do jogo aguardado The Division 3 ganha previsão para entrar em produção completa. A Ubisoft anunciou que o aguardado jogo The Division 3 está mais...

Alto contraste

A+

A-

The Division da Ubisoft

The Division 3 ganha previsão para entrar em produção completa. A Ubisoft anunciou que o aguardado jogo The Division 3 está mais próximo do que os fãs imaginavam. Com novidades empolgantes, a produção completa do game está prevista para começar em breve.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• The Division 3 ganha previsão para entrar em produção completa

• DOOM: The Dark Ages | Phil Spencer esclarece lançamento no PS5

• Phantom Blade Zero recebe detalhes inéditos; Lançamento continua distante



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.