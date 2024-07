The Karate Kid: Street Rumble | Novo jogo beat’em up é anunciado The Karate Kid: Street Rumble é o mais novo jogo beat’em up anunciado, trazendo toda a ação e adrenalina que os fãs da franquia...

The Karate Kid: Street Rumble é o mais novo jogo beat’em up anunciado, trazendo toda a ação e adrenalina que os fãs da franquia estavam esperando. Com gráficos impressionantes e jogabilidade envolvente, os jogadores poderão reviver as emocionantes batalhas do universo de Karate Kid.

