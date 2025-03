The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon é anunciado Previsão de lançamento também foi divulgada O post The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon é anunciado apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 28/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h06 ) twitter

A NIS America anunciou que o jogo The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon será lançado no outono norte-americano de 2025 para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. O outono no hemisfério norte ocorre entre os meses de setembro e dezembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

