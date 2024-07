O Vício |Do R7

The Witcher 4 | Novidades sobre a produção da aguardada sequência A produção de The Witcher 4 deve ser iniciada ainda este ano, trazendo novidades para os fãs da aclamada franquia de jogos.

The Witcher 4

A produção de The Witcher 4 deve ser iniciada ainda este ano, trazendo novidades para os fãs da aclamada franquia de jogos. Com a expectativa em alta, os detalhes sobre o desenvolvimento do próximo capítulo das aventuras de Geralt de Rivia prometem agitar o mundo dos games.

