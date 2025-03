The Witcher IV | CD Projekt cita diferenças entre Ciri e Geralt na jogabilidade A protegida do Bruxo trará mais leveza nos movimentos, algo já esperado O post The Witcher IV | CD Projekt cita diferenças entre Ciri... O Vício|Do R7 10/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 17h26 ) twitter

Ciri em The Witcher IV

Como muitos fãs especularam nos últimos meses, Ciri não terá uma jogabilidade parecida com a de Geralt em The Witcher IV.

Para saber mais sobre as diferenças entre os personagens e o que esperar do novo jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

