Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 está cada vez mais perto Tony Hawk's Pro Skater 3+4 pode chegar em junho de 2025 O post Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 está cada vez mais perto apareceu primeiro... O Vício|Do R7 19/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 19/02/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Depois do comentário do skatista Tyshawn Jones sobre um novo jogo da franquia Tony Hawk's Pro Skater, parece que o rumor tinha fundamento. O youtuber eXtas1s informou que esse remaster é nada mais nada menos do que Tony Hawk's Pro Skater 3+4.

Para mais detalhes sobre essa novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Veterano da BioWare relata desgaste dos produtores em indústria dos jogos

Preview | Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

CD Projekt RED anuncia que está expandindo a equipe de Project Hadar