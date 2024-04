TopSpin 2K25: Novidades sobre o lançamento do jogo TopSpin 2K25 não terá suporte para duplas online no lançamento. O jogo promete trazer diversas novidades e melhorias em relação...

TopSpin 2K25

TopSpin 2K25 não terá suporte para duplas online no lançamento. O jogo promete trazer diversas novidades e melhorias em relação às versões anteriores, porém, a ausência de suporte para partidas em duplas online tem gerado discussões entre os fãs. Ainda assim, a expectativa em torno do lançamento do game permanece alta.

