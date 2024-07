O Vício |Do R7

Transformers em Overwatch 2 Overwatch 2 acaba de surpreender os fãs com uma colaboração inesperada: Transformers! O trailer oficial lançado recentemente mostra...

‌



A+

A-

Overwatch 2 acaba de surpreender os fãs com uma colaboração inesperada: Transformers! O trailer oficial lançado recentemente mostra a união desses dois universos de forma épica e cheia de ação. Os jogadores poderão vivenciar batalhas emocionantes com personagens icônicos de ambas as franquias, prometendo uma experiência única e empolgante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Overwatch 2 | Colaboração com Transformers ganha trailer oficial

• Pokémon Sleep supera US$ 100 milhões em receita

• Zelda | Venda de consoles caí em 40% nos Estados Unidos