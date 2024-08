Transmissão em Português do Campeonato Mundial de Pokémon GO! O Campeonato Mundial de Pokémon GO terá transmissão em português, permitindo que mais fãs do jogo possam acompanhar as emoções do... O Vício|Do R7 07/08/2024 - 14h17 (Atualizado em 07/08/2024 - 14h17 ) ‌



Campeonato Mundial de Pokémon GO

O Campeonato Mundial de Pokémon GO terá transmissão em português, permitindo que mais fãs do jogo possam acompanhar as emoções do evento. Essa iniciativa promete aumentar ainda mais a interação da comunidade brasileira com o campeonato.

