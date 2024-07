O Vício |Do R7

Trilha sonora de Dead Rising: um clássico remasterizado Dead Rising Deluxe Remaster trará as músicas licenciadas do original, proporcionando aos fãs uma experiência nostálgica e autêntica...

‌



A+

A-

Trilha sonora de Dead Rising

Dead Rising Deluxe Remaster trará as músicas licenciadas do original, proporcionando aos fãs uma experiência nostálgica e autêntica. O jogo promete resgatar a essência do clássico, mantendo a trilha sonora que marcou época e conquistou os jogadores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Dead Rising Deluxe Remaster trará as músicas licenciadas do original

• Novo comercial do Xbox diz “você não precisa comprar um Xbox para jogar Xbox”

• Xbox TV é lançado para Fire TV Sticks da Amazon