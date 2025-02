Ubisoft detalha modo de desempenho de Assassin’s Creed Shadows no PS5 e Xbox Series X Lançamento do jogo se aproxima O post Ubisoft detalha modo de desempenho de Assassin’s Creed Shadows no PS5 e Xbox Series X apareceu... O Vício|Do R7 14/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 14/02/2025 - 17h07 ) twitter

Ciclo de Assassin's Creed

Após destacar as capacidades técnicas da versão para PC de Assassin's Creed Shadows, a Ubisoft revelou detalhes semelhantes para as versões de console do aguardado RPG de ação em mundo aberto. Em uma sessão de perguntas e respostas publicada em seu site oficial, o diretor de tecnologia Pierre F confirmou que Assassin's Creed Shadows oferecerá um modo de desempenho tanto no PlayStation 5 quanto no Xbox Series X.

