Ubisoft planeja lançar um novo Assassin’s Creed a cada 6 meses, diz jornalista Ubisoft planeja lançar um novo Assassin’s Creed a cada 6 meses, diz jornalista O Vício|Do R7 31/10/2024 - 10h10 (Atualizado em 31/10/2024 - 10h10 ) twitter

Ubisoft Assassin's Creed

Durante participação no Xbox Two + One, Tom Henderson, do Insider-Gaming, declarou que a Ubisoft tem uma linha forte de lançamentos em suas diversas franquias, como Ghost Recon, Far Cry, Rayman e, obviamente, Assassin's Creed.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre os planos da Ubisoft! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

