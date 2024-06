O Vício |Do R7

Ubisoft Toronto anuncia novas demissões e revela novidades sobre Prince of Persia A Ubisoft Toronto anunciou recentemente novas demissões em sua equipe. A notícia veio acompanhada de informações sobre o aguardado...

Alto contraste

A+

A-

Prince of Persia The Sand of Time

A Ubisoft Toronto anunciou recentemente novas demissões em sua equipe. A notícia veio acompanhada de informações sobre o aguardado remake de "Prince of Persia: The Sands of Time".

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Ubisoft Toronto anuncia novas demissões

• Bleach: Brave Souls ganha data de lançamento para Nintendo Switch

• Spy x Anya: Operation Memories já está disponível



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.