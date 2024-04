V Rising: O Sucesso de 4 Milhões de Unidades Vendidas

Alto contraste

A+

A-

V Rising V Rising (O Vício - Games)

V Rising supera 4 milhões de unidades vendidas desde lançamento. O jogo tem conquistado cada vez mais jogadores ao redor do mundo, consolidando-se como um verdadeiro sucesso de vendas. Com uma proposta inovadora e uma jogabilidade envolvente, V Rising tem se destacado no cenário dos games.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• V Rising supera 4 milhões de unidades vendidas desde lançamento

• Gears 6 terá grande salto de qualidade da nova geração, diz rumor

• State of Decay 3 pode aparecer na próxima Xbox Showcase, diz rumor

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.