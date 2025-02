Vazamento do Nintendo Switch 2 no mercado negro oferece console por preço exorbitante Para os fãs mais impacientes (e corajosos) O post Vazamento do Nintendo Switch 2 no mercado negro oferece console por preço exorbitante... O Vício|Do R7 14/02/2025 - 17h47 (Atualizado em 14/02/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Nintendo Switch 2, aguardado sucessor do popular console da Nintendo, tem sido alvo de inúmeros vazamentos e rumores antes mesmo de seu anúncio oficial. Com a Nintendo confirmando um Direct dedicado para o dia 2 de abril, onde detalhes do novo console serão revelados, a expectativa dos fãs só aumenta. No entanto, para aqueles ansiosos por ter o Switch 2 em mãos antes do lançamento oficial, surge uma oportunidade no mercado negro, mas com um custo altíssimo.

Não perca a chance de saber mais sobre essa oferta intrigante e arriscada, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Diretor de Split Fiction quer mais jogos multiplayer com tela dividida local

Ubisoft planeja lançar mais jogos de mundo aberto e baseados em serviço

Onimusha: Way of the Sword trará homenagem ao lendário Toshiro Mifune