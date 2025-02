Vazamento sugere remakes de Mario 3D e Zelda para o Nintendo Switch 2 em 2025 Primeiro ano do novo console pode já ser bem agitado O post Vazamento sugere remakes de Mario 3D e Zelda para o Nintendo Switch 2 em... O Vício|Do R7 22/01/2025 - 17h08 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h08 ) twitter

Um possível vazamento em uma loja on-line está gerando grande expectativa entre os fãs da Nintendo. Uma listagem na popular varejista online Newegg, na descrição de um vale-presente de US$ 50 da Nintendo eShop, menciona uma série de jogos com lançamento previsto para 2025, incluindo remakes de jogos 3D do Mario e da franquia The Legend of Zelda, exclusivos para o sucessor do Nintendo Switch.

Para mais detalhes sobre esses lançamentos empolgantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

