Vendas de Dragon Quest III HD-2D Remake superam expectativas da Square Enix

Visão geral de Dragon Quest

De acordo com o relatório financeiro da Square Enix, o jogo Dragon Quest III HD-2D Remake conseguiu superar as expectativas de vendas da empresa. O jogo foi o grande destaque da último trimestre de 2024, liderando os resultados entre games como SaGa Emerald Beyond, Visions of Mana, Romancing Saga 2, Life is Strange: Double Exposure e Fantasian Neo Dimension.

Para mais detalhes sobre esse sucesso, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

