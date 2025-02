Vendas de Sonic X Shadow Generations ultrapassam 2 milhões de unidades Jogo foi lançado em 25 de outubro de 2024 O post Vendas de Sonic X Shadow Generations ultrapassam 2 milhões de unidades apareceu primeiro... O Vício|Do R7 23/01/2025 - 16h47 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h47 ) twitter

Sonic X Shadow Generations

A SEGA anunciou que as vendas totais de Sonic X Shadow Generations ultrapassaram a marca de 2 milhões de unidades em todo o mundo. O jogo foi lançado em 25 de outubro de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC (via Steam e Epic Games Store).

