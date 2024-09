Vendas do PS5 disparam após anúncio do novo modelo Digital Edition do console custará US$ 699 O post Anúncio do PS5 Pro causa impulso nas vendas da unidades de disco apareceu primeiro...

O Vício|Do R7 11/09/2024 - 12h03 (Atualizado em 11/09/2024 - 12h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌