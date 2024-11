Vídeo mostra The Matrix Awakens rodando no PS5 Pro Vídeo mostra The Matrix Awakens rodando no PS5 Pro O Vício|Do R7 12/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 12/11/2024 - 15h50 ) twitter

Enquanto a internet se preocupa em julgar o desenvolvimento do PS5 Pro rodando jogos antigos no console, um canal de Youtube trouxe um verdadeiro desafio: rodar a demo de The Matrix Awakens, uma tech demo que mostra o poder da Unreal Engine 5.

