Warner confirma que sequência de Hogwarts Legacy está nos planos Jogo se tornou grande sucesso com 24 milhões de unidades vendidas



Com 24 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo e receita estimada em US$ 1 bilhão, Hogwarts Legacy se tornou um enorme sucesso comercial, e a Warner Bros. Discovery admitiu pela primeira vez que uma sequência se tornou prioridade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

