O Vício |Do R7

X-Men | Magneto chega com tudo em Fortnite! X-Men | Magneto é confirmado em Fortnite e promete agitar o universo do jogo com seus poderes magnéticos. A novidade promete trazer...

Alto contraste

A+

A-

X-Men-Magneto-Fortnite

X-Men | Magneto é confirmado em Fortnite e promete agitar o universo do jogo com seus poderes magnéticos. A novidade promete trazer uma experiência única para os fãs do game e dos quadrinhos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• X-Men | Magneto é confirmado em Fortnite

• Chefe da PlayStation diz que IA permitirá melhorias em narrativas de jogos

• Review – Ghost of Tsushima: Versão do Diretor para PC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.