Xbox anuncia novidades com destaque para Neon White

Xbox

Com Neon White, Xbox anuncia lançamentos da próxima semana. A empresa revelou uma série de novidades empolgantes, com destaque para o jogo Neon White. Além disso, a Xbox promete surpreender os fãs com mais lançamentos aguardados.

