 Xbox não descarta Starfield e Indiana Jones no PS5

O Xbox surpreendeu os fãs ao não descartar a possibilidade de lançar os jogos Starfield e Indiana Jones no PS5. Em uma entrevista recente, o chefe da Xbox Game Studios, Matt Booty, afirmou que a empresa está aberta a explorar oportunidades em outras plataformas além do Xbox.

Essa notícia deixou os jogadores empolgados com a possibilidade de jogar esses dois títulos tão aguardados em outras plataformas. Será que veremos Indiana Jones em ação no PS5? E Starfield conquistando novos fãs em outras plataformas? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício e saiba mais sobre essa surpreendente novidade.

