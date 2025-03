Xbox prepara console portátil e sucessor do Xbox Series X/S para 2027, diz site Grandes novidades podem estar a caminho O post Xbox prepara console portátil e sucessor do Xbox Series X/S para 2027, diz site apareceu... O Vício|Do R7 10/03/2025 - 15h47 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h47 ) twitter

Xbox portátil

A Microsoft parece estar preparando grandes novidades para os fãs do Xbox. Segundo informações do Windows Central, a empresa está desenvolvendo um console portátil com codinome "Keenan", que pode ser lançado ainda este ano. O dispositivo é descrito como tendo um design "inconfundivelmente 'Xbox'".

