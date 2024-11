Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition é anunciado Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition é anunciado O Vício|Do R7 29/10/2024 - 11h50 (Atualizado em 29/10/2024 - 11h50 ) twitter

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

A Nintendo acaba de anunciar o lançamento de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition para Nintendo Switch. O jogo chegará no dia 20 de março de 2025. Esta versão do RPG de ficção científica épico conta com gráficos atualizados e mais conteúdos, que incluem novos elementos para a história. Confira o trailer:

