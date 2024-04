Yuzu se pronuncia sobre encerramento do emulador do Switch

Alto contraste

A+

A-

The-Legend-of-Zelda-tears-of-the-Kingdom The-Legend-of-Zelda-tears-of-the-Kingdom (O Vício - Games)

Yuzu, o popular emulador do Nintendo Switch, gerou polêmica ao anunciar o encerramento de suas atividades. A decisão impactou diretamente os fãs que utilizavam a plataforma para jogar títulos do console da Nintendo. A comunidade aguardava ansiosamente por uma declaração oficial da equipe por trás do projeto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Yuzu se pronuncia sobre encerramento do emulador do Switch

• Respawn está desenvolvendo novo Titanfall, diz rumor

• Review | Foamstars

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.