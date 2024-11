Zelda | Produtor explica contraste entre jogos 2D e 3D Zelda | Produtor explica contraste entre jogos 2D e 3D O Vício|Do R7 13/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 13/11/2024 - 14h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zelda

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, mais recente jogo da icônica franquia de RPG, apresenta um estilo 2D visto de cima, em contraste com os jogos 3D de Zelda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Review – Dragon Quest III HD-2D Remake

Xbox não descarta novas aquisições de estúdios

Chefe da Xbox confirma planos para console portátil