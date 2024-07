A ascensão do Ronin tem demo gratuita no PS5 A Team Ninja e a Sony anunciaram que uma demo jogável de A Ascensão do Ronin (Rise of the Ronin) está disponível para download na PlayStation... Outer Space|Do R7 25/07/2024 - 09h23 (Atualizado em 25/07/2024 - 09h23 ) ‌



A Team Ninja e a Sony anunciaram que uma demo jogável de A Ascensão do Ronin (Rise of the Ronin) está disponível para download na PlayStation Store.

Aqueles que estão hesitantes em comprar o primeiro jogo de mundo aberto do Team Ninja terão, portanto, a oportunidade de experimentar uma amostra que inclui a criação de personagem (assim como sua “lâmina gêmea” que desempenhará um papel ao longo da história) e as primeiras missões até a luta contra Gonzo. O progresso até esse ponto pode ser salvo e transferido para o jogo completo, que atualmente está disponível apenas no PlayStation 5, aguardando um provável lançamento para PC posteriormente.

O lançamento da demo jogável foi acompanhado pela publicação de algumas estatísticas relativas às decisões tomadas pelos jogadores, como a escolha de matar ou poupar precisamente o homem chamado Gonzo. Essas estatísticas não incluem grandes spoilers, mas destacando apenas uma, a Team Ninja revela que 16% dos jogadores tiveram paciência e determinação suficientes para coletar os 100 gatos espalhados pelas três grandes regiões abertas do jogo.