A um dia da Gamescom, Kojima publica novo teaser de Death Stranding 2 O designer Hideo Kojima voltou a publicar um teaser de Death Stranding 2, indicando que alguma atualização sobre o jogo pode vir na... Outer Space|Do R7 19/08/2024 - 13h26 (Atualizado em 19/08/2024 - 13h26 )



O designer Hideo Kojima voltou a publicar um teaser de Death Stranding 2, indicando que alguma atualização sobre o jogo pode vir na apresentação Gamescom Opening Night Live na terça-feira.

O teaser segue o mesmo padrão daqueles que Kojima divulgou há dois anos, com a silhueta dos atores por trás de alguns dos personagens do jogo. Neste caso, o público rapidamente identificou o ator japonês Kenjiro Tsuda, que é o dublador do protagonista Sam Bridges na versão japonesa.

Death Stranding 2 tem lançamento previsto para 2025 no PlayStation 5. A apresentação Gamescom Opening Night Live começa às 15h, horário de Brasília, de terça-feira, 20 de agosto.