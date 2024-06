Ace Attorney Investigations reúne jogos da série de tribunal no PC, PlayStation e Xbox A Capcom anunciou Ace Attorney Investigations Collection, uma coleção com os jogos da série de tribunal originais do Nintendo DS, com...

A Capcom anunciou Ace Attorney Investigations Collection, uma coleção com os jogos da série de tribunal originais do Nintendo DS, com melhorias e novos recursos e em versões para PlayStation 4, Switch e PC.

Ace Attorney Investigations Collection será lançado em 6 de setembro em todo o mundo. Será a primeira vez que Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit estará disponível no ocidente desde seu lançamento no Japão.

O conjunto também traz suspense e surpresas de ambos os títulos derivados de Ace Attorney. Em Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth, os jogadores controlam Edgeworth enquanto ele põe à prova sua habilidade investigativa, determinado a revelar a verdade custe o que custar. Em Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit, os jogadores devem se preparar para um desafio ainda maior enquanto Edgeworth enfrenta novos inimigos e luta pelo direito de permanecer como promotor. Ao longo desses casos, os jogadores também aprenderão a encontrar inconsistências nos depoimentos de testemunhas, reunir evidências peça por peça e descobrir informações ocultas no Xadrez Mental.

Os jogadores também poderão investigar os intrigantes casos desta coleção com uma série de recursos aprimorados, incluindo:

Visuais In-Game Aprimorados: Aproveite os visuais em alta definição criados pelo designer de personagens original da série, animações e expressões de personagens ricas e fluidas, e a opção de alternar entre a roupagem visual nova ou os sprites clássicos.

Funcionalidade de Histórico: Nunca perca um detalhe incriminador com esta habilidade de revisar o histórico de seus diálogos para revelar inconsistências e pistas que possam ter passado batido.

Modo História: Mergulhe de cabeça em cada caso com um Modo História atualizado que mantém a trama em constante movimento ao resolver trechos de gameplay por você.

Modo Galeria: Acesse um catálogo repleto de ilustrações, animações de personagens, citações e trilhas sonoras, incluindo rascunhos, artes promocionais, e todas as 106 trilhas de fundo. O modo ainda conta com 23 faixas orquestradas, uma faixa inédita e cinco faixas arranjadas do Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth original.

Trilha Sonora In-Game: Jogue usando a trilha sonora original ou adicione as cinco faixas recém-arranjadas. Escolha a opção “Arranged” na aba “Soundtrack” do menu de ajustes para experimentar o jogo com uma trilha novinha!

As faixas arranjadas de Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth incluem:

[AAI Collection] Confrontation – Allegro 2009

[AAI Collection] Confrontation – Presto 2009

[AAI Collection] Miles Edgeworth – Objection! 2009

[AAI Collection] Pursuit – Chase Down the Truth

[AAI Collection] Pursuit – Chase Down the Truth (No Intro)

