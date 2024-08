Acompanhe a Gamescom Opening Night Live ao vivo a partir das 15h A feira alemã Gamescom começa nesta terça-feira com a apresentação Opening Night Live, conduzida como sempre pelo mestre de cerimônias... Outer Space|Do R7 20/08/2024 - 15h21 (Atualizado em 20/08/2024 - 15h21 ) ‌



A feira alemã Gamescom começa nesta terça-feira com a apresentação Opening Night Live, conduzida como sempre pelo mestre de cerimônias Geoff Keighley.

O evento, que tem previsão de durar duas horas, trará anúncios de jogos, novos trailer e eventuais surpresas. Entre as atrações já confirmadas estão novos trailers de Indiana Jones, Monster Hunter Wilds, Doom: The Dark Ages, Dune Awakening, a expansão Vessel of Hatred de Diablo 4 e Civilization 7.

Acompanhe a apresentação ao vivo a partir das 15h00, no horário de Brasília.