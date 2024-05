Activision anuncia novo estúdio de jogos AAA baseado na Polônia

Alto contraste

A Activision anunciou a formação de um novo estúdio interno dedicado a produções AAA, o Elsewhere Entertainment. A nova equipe, sediada em Varsóvia, Polônia, com recursos adicionais nos EUA, terá como primeiro projeto a criação de uma nova franquia AAA baseada em narrativa.

“Criada a partir do zero, a Elsewhere Entertainment é um estúdio principal e autônomo dedicado a estabelecer um ambiente que inspire ideias ousadas e diversificadas”, anunciou a Activision em um comunicado nesta quinta-feira. “A missão subjacente da equipe incentiva todos a explorar e colaborar de forma criativa para criar uma franquia com um legado duradouro que ressoa muito além dos jogos”.

A equipe do Elsewhere Entertainment é formada por um grupo de especialistas em jogos com histórias cujos créditos incluem The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk, Destiny, Tom Clancy’s The Division e Far Cry.

O estúdio, que está em fase de contratação para formar sua equipe, poderá contar com todas as ferramentas de desenvolvimento da Activision.

“A Elsewhere está abrindo sua busca pelos melhores talentos de toda a indústria e de todo o mundo para ajudar a criar uma experiência de jogo de estado da arte e de última geração”.

