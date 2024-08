Activision apresenta o modo de zumbis de Call of Duty: Black Ops 6 A Activision revelou hoje os detalhes do tradicional modo de zumbis em Call of Duty: Black Ops 6, que retornará aos fundamentos da... Outer Space|Do R7 08/08/2024 - 16h16 (Atualizado em 08/08/2024 - 16h16 ) ‌



A Activision revelou hoje os detalhes do tradicional modo de zumbis em Call of Duty: Black Ops 6, que retornará aos fundamentos da série após variações infelizes em Modern Warfare 3.

O enredo do modo de zumbis deste ano será situado na ilha penal de Terminus, no mar das Filipinas. Dados históricos indicam um operador de mineração de carvão antes da Segunda Guerra Mundial na ilha, abandonado por volta de 1932. Dez anos depois, a Terminus se tornou uma base naval avançada dos EUA. Em 1984, o Projeto Janus assumiu o controle da ilha, construindo um laboratório nas cavernas subterrâneas de mineração.

Depois que Peck e Maya tiram a equipe da Requiem de suas celas de prisão, eles logo descobrem que essa é uma estação de biopesquisa do Projeto Janus. Seus controladores são Peck e Strauss e, para uma experiência de história mais rica, você vai querer escolher sua equipe de Operadores entre Grigori Weaver, Elizabeth Grey, Mackenzie ‘Mac’ Carver e Maya Aguinaldo – a equipe dedicada de personagens que aparecem no enredo de Black Ops 6 Zombies.

Call of Duty: Black Ops 6 será lançado em 25 de outubro e estará disponível no primeiro dia no Game Pass.

