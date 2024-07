Acuada, equipe de Assassin’s Creed Shadows publica mensagem aos “fãs japoneses” Metida em uma polêmica graças às imprecisões históricas relacionadas ao “poderoso samurai africano de importância histórica” protagonista... Outer Space|Do R7 23/07/2024 - 08h33 (Atualizado em 23/07/2024 - 08h33 ) ‌



Metida em uma polêmica graças às imprecisões históricas relacionadas ao “poderoso samurai africano de importância histórica” protagonista de Assassin’s Creed Shadows, a Ubisoft publicou nesta terça-feira uma mensagem direcionado aos seus “fãs japoneses”, mas também reproduzida em inglês, na qual tenta justificar suas escolhas e fontes de pesquisa.

No anúncio de Assassin’s Creed Shadows e na promoção do jogo nas semanas seguintes, a Ubisoft argumentou que Yasuke, o protagonista do jogo ao lado da shinobi Naoe, seria uma figura histórica importante e um samurai negro que de fato existiu no Japão feudal. A realidade, porém, é que a história de Yasuke é tão obscura quanto curta e os relatos mais comuns falam de um escravo trazido por jesuítas ao Japão em 1581 e que teria servido ao principal senhor feudal do país na época, Oda Nobunaga, por alguns meses antes de desaparecer.

A escolha inusitada por uma dupla formada por um “samurai africano” e uma mulher como protagonistas do primeiro Assassin’s Creed baseado no Japão é sobretudo ideológica, alinhada com a pauta de diversidade e inclusão que impera nas produtoras ocidentais, porém o assunto envolve deturpações históricas que vão além da militância da equipe da Ubisoft no Canadá e agora expõem o historiador britânico Thomas Lockley, autor de três livros sobre Yasuke, tido como a principal referência para a criação do enredo de Shadows.

Lockley, que trabalha como professor na Nihon University em Tóquio, transformou a curta história de Yasuke, que antes era restrita a vagos relatos sobre a curiosidade de Nobunaga por um homem negro trazido por um missionário italiano ao Japão, em uma série de livros, sendo um deles uma história de mais de 400 páginas, publicada em 2019. De mera curiosidade, o mito de Yasuke começou a ganhar corpo e o verbete sobre ele no Wikipedia estaria sendo editado pelo próprio Lockley, com o intuito de promover a história e seus livros.

Com a suspeita de falsificação da história pairando sobre Lockley, o autor removeu todas suas redes sociais no último final de semana, à medida em que seu trabalho foi contestado por outros historiadores no Japão e investigado pela própria Nihon University. No centro da controvérsia, a Ubisoft também é alvo de uma petição criada por japoneses que, ao invés de orgulhosos por ver mais um jogo situado no país, estão frustrados pelas escolhas da Ubisoft Quebec e pedem o cancelamento de Assassin’s Creed Shadows.

Acuada, a Ubisoft agora admite que Yasuke não é mais “o poderoso samurai africano de importância histórica”, mas apenas uma licença poética como tantas outras tomadas pela série Assassin’s Creed.

“Fizemos um esforço significativo para garantir uma representação imersiva e respeitosa do Japão Feudal. No entanto, a nossa intenção nunca foi apresentar nenhum dos nossos jogos Assassin’s Creed, incluindo Assassin’s Creed Shadows, como representações factuais da história, ou personagens históricos. Em vez disso, pretendemos despertar a curiosidade e encorajar os jogadores a explorar e aprender mais sobre os cenários históricos que nos inspiram”, escreveu a produtora em sua carta aberta aos japoneses.

A produtora também buscou se desvincular da polêmica envolvendo Thomas Lockley, que até então era citado em entrevistas como a fonte da pesquisa dos criadores do jogo, e pede que a crítica ao jogo não recaia sobre as costas ao autor.

“Nossa equipe colaborou extensivamente com consultores externos, historiadores, pesquisadores e equipes internas da Ubisoft Japão para informar nossas escolhas criativas. Apesar destes esforços sustentados, reconhecemos que alguns elementos dos nossos materiais promocionais causaram preocupação na comunidade japonesa. Por isso, pedimos sinceras desculpas”, diz a carta da Ubisoft. “Também queremos esclarecer que embora tenhamos consultado muitas pessoas ao longo do processo de desenvolvimento, elas não são de forma alguma responsáveis ​​pelas decisões tomadas pelas equipes criativas no interesse da jogabilidade e do entretenimento. Consequentemente, solicitamos respeitosamente que qualquer crítica não seja dirigida aos nossos colaboradores, tanto internos como externos”.

Assassin’s Creed Shadows tem lançamento marcado para 12 de novembro. Veja abaixo a íntegra da mensagem publicada hoje pela Ubisoft.

Em primeiro lugar, queremos expressar os nossos sinceros agradecimentos por todo o seu apoio à série Assassin’s Creed, que agora tem a sua própria história que se estende por quase 20 anos. Ao longo desse tempo, exploramos vários cenários, períodos de tempo e personagens, desde um Assassino durante a Terceira Cruzada até um Viking na Inglaterra do século IX e muitos mais.

Para muitos de nossa equipe, criar um jogo Assassin’s Creed ambientado no Japão Feudal tem sido um sonho há muito acalentado.

Desde o anúncio de Assassin’s Creed Shadows, recebemos muitas reações positivas, mas também algumas críticas, inclusive de vocês, nossos jogadores japoneses. Compartilhamos sua paixão pela história e respeitamos profundamente seu cuidado com a integridade histórica e cultural de sua rica herança. Gostaríamos de abordar alguns pontos para esclarecer nossas intenções e decisões criativas:

Esforços gerais de autenticidade:

Fizemos um esforço significativo para garantir uma representação imersiva e respeitosa do Japão Feudal. No entanto, a nossa intenção nunca foi apresentar nenhum dos nossos jogos Assassin’s Creed, incluindo Assassin’s Creed Shadows, como representações factuais da história, ou personagens históricos. Em vez disso, pretendemos despertar a curiosidade e encorajar os jogadores a explorar e aprender mais sobre os cenários históricos que nos inspiram.

Assassin’s Creed Shadows é, antes de mais nada, projetado para ser um videogame divertido que conta uma ficção histórica convincente ambientada no Japão feudal.

Nossa equipe colaborou extensivamente com consultores externos, historiadores, pesquisadores e equipes internas da Ubisoft Japão para informar nossas escolhas criativas. Apesar destes esforços sustentados, reconhecemos que alguns elementos dos nossos materiais promocionais causaram preocupação na comunidade japonesa. Por isso, pedimos sinceras desculpas. Todas as imagens do jogo apresentadas até agora estão em desenvolvimento e o jogo continuará evoluindo até o lançamento. Com base nas críticas construtivas que recebemos, continuaremos nossos esforços até colocarmos este jogo em suas mãos – e além.

Também queremos esclarecer que embora tenhamos consultado muitas pessoas ao longo do processo de desenvolvimento, elas não são de forma alguma responsáveis ​​pelas decisões tomadas pelas equipes criativas no interesse da jogabilidade e do entretenimento. Consequentemente, solicitamos respeitosamente que qualquer crítica não seja dirigida aos nossos colaboradores, tanto internos como externos.

Liberdades criativas e inspirações históricas: Embora busquemos autenticidade em tudo o que fazemos, os jogos Assassin’s Creed são obras de ficção inspiradas em eventos e figuras históricas reais. Desde o seu início, a série obteve licença criativa e incorporou elementos de fantasia para criar experiências envolventes e envolventes. A representação de Yasuke em nosso jogo é uma ilustração disso. Sua vida única e misteriosa fez dele um candidato ideal para contar uma história de Assassin’s Creed tendo o cenário do Japão Feudal como pano de fundo. Embora Yasuke seja retratado como um samurai em Assassin’s Creed Shadows, reconhecemos que esta é uma questão de debate e discussão. Nós inserimos isso cuidadosamente em nossa narrativa e com nosso outro personagem principal, o shinobi japonês Naoe, que é igualmente importante no jogo, nossos dois protagonistas fornecem aos jogadores diferentes estilos de jogo.

Valorizamos muito seu feedback e incentivamos você a continuar compartilhando suas idéias com respeito. Embora entendamos que é muito difícil atender às expectativas de todos, esperamos sinceramente que, quando Assassin’s Creed Shadows for lançado em 15 de novembro, os jogadores no Japão e em todo o mundo apreciem a dedicação, o esforço e a paixão que colocamos nele”.

