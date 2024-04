Ainda em acesso antecipado, V Rising chega a 4 milhões vendidos Próximo de ser lançado “oficialmente” no PC, V Rising alcançou a impressionante marca de 4 milhões de cópias vendidas. V Rising...

Alto contraste

A+

A-

Ainda em acesso antecipado, V Rising chega a 4 milhões vendidos Ainda em acesso antecipado, V Rising chega a 4 milhões vendidos (Outerspace)

Próximo de ser lançado “oficialmente” no PC, V Rising alcançou a impressionante marca de 4 milhões de cópias vendidas.

V Rising foi lançado em acesso antecipado há quase dois anos, apenas no PC. O lançamento definitivo, na versão 1.0, será no dia 8 de maio.

Uma temporada de novos conteúdos será iniciada logo após o lançamento, com a chegada de Legacy of Castlevania, que inclui o caçador de vampiros Simon Belmont como um inimigo a ser derrotado – com seu icônico chicote como recompensa final. Também está planejado um pacote de cosméticos pago para decoradores de interiores.

Quanto à versão para PS5, confirmada em março passado, esta tem lançamento previsto para algum momento de 2024.

O post Ainda em acesso antecipado, V Rising chega a 4 milhões vendidos apareceu primeiro em Outer Space.