Analistas esperam lançamento do PlayStation 5 Pro no final do ano Analistas esperam lançamento do PlayStation 5 Pro no final do ano (Outerspace)

A admissão de que o PlayStation 5 já está entrando na fase de declínio de vendas e a oportunidade de ter um console mais poderoso pronto para receber GTA VI foram apontadas por um analista da consultoria japonesa Kantan Games como bons argumentos para apostar em um lançamento do PlayStation 5 Pro no final de 2024.

Falando à rede americana CNBC, o analista Serkan Toto afirmou que há “amplo consenso na indústria de jogos de que a Sony está de fato preparando o lançamento de um PS5 Pro no segundo semestre de 2024”.

Os rumores sobre uma versão mais poderosa do PS5 se intensificaram no final do ano passado, quando supostos kits de desenvolvimento teriam sido enviados às produtoras. Mas um indício ainda mais convincente apareceu durante a apresentação de resultados da Sony na semana passada, quando a empresa revelou que não conseguirá atingir a meta de 25 milhões de unidades vendidas do console no atual ano fiscal, estacionando provavelmente em 21 milhões. Esta seria uma situação que praticamente obriga a Sony a buscar alternativas para atenuar a queda nas vendas, sendo um modelo Pro o caminho mais natural a esta altura.

O PS5 foi lançado há mais de três anos, em novembro de 2020, mas para o público a impressão é que esta geração ainda está no começo, já que a sobrevida do PS4 foi prolongada por tempo demais e ainda são raríssimos os jogos feitos especificamente para o “novo” console.

GTA VI, que sai em 2025, se parece um jogo digno da nova geração e pode marcar o início da fase de maturação do PS5 e Xbox Series X|S. Um jogo tão atraente e com gráficos de ponta serviria como um bom argumento de venda para o PS5 Pro, na opinião do analista.

“A Sony vai querer ter uma excelente peça de hardware pronta quando GTA VI chegar em 2025, um lançamento que será um tiro no braço para toda a indústria de jogos”, diz Toto.

