Apesar de prejuízo de 200 milhões, Warner diz que seguirá roteiro de Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça

A Warner Bros. assegurou que irá manter o roteiro planejado de atualizações para Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça, mesmo tendo certeza do fiasco comercial do jogo.

Um ano depois de ser abençoada com o sucesso de Hogwarts Legacy e suas 24 milhões de cópias vendidas, a Warner mergulhou novamente no vermelho por causa do enorme fracasso de Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça, que teria queimado 200 milhões de dólares de suas reservas, consequência de um longo desenvolvimento e baixíssimas vendas.

Apesar do fracasso consumado do jogo, a Warner não pensa em conter os danos e enterrar o projeto de vez, mas pretende continuar honrando a promessa de atualizações, ou pelo menos fazendo o mínimo neste sentido. Respondendo um questionamento do site IGN sobre a situação, a produtora afirmou que está mantendo seu roteiro de primeiro ano de atualizações, mas não comentou sobre o futuro além disso.

Uma reportagem recente da Bloomberg sobre os bastidores do desenvolvimento revelou que o estúdio Rocksteady esperava fornecer “o mínimo, certamente não tanto conteúdo quanto o esperado”, evitando assim repetir a história de outro fiasco, Redfall, que fechou antes de honrar seus DLCs prometidos na edição “Show Fangs”.

Depois de uma escassa 1ª temporada baseada no Coringa, Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça terá uma segunda temporada dedicada ao Mr. Freeze de acordo com os primeiros vazamentos, ou pelo menos uma versão feminina do médico gelado. Duas outras temporadas devem então completar os primeiros doze, e provavelmente últimos, meses de acompanhamento e livrar a Warner Bros. deste fardo.

Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça tem hoje picos diários de 164 jogadores no Steam (de acordo com o SteamCharts), o que não é muito melhor do que o também fracassado Marvel’s Avengers e seus 159 jogadores diários, com o agravante que este último teve seu suporte oficialmente encerrado há vários meses.

