Após críticas, From deixa Elden Ring: Shadow of the Erdtree um pouco mais fácil

A FromSoftware respondeu agilmente às críticas de uma parte do público que considerou Elden Ring: Shadow of the Erdtree difícil demais e lançou uma atualização nesta quarta-feira para recalibrar o jogo.

A Atualização de Calibração 1.12.2 mexe especificamente no DLC e seu sistema de negação de danos e aumento de ataque. A produtora explica o que mudou:

– As escalas das curvas de negação de ataque e dano das melhorias da Bênção do Reino das Sombras foi revisada

– A negação de ataque e dano foi aumentada na primeira metade da quantidade máxima de melhorias da Bênção, e a segunda metade agora será mais gradual.

– A negação de ataque e dano concedida pelo nível final de melhorias de Bênção foi ligeiramente aumentada.

– A atualização de calibração pode ser aplicada ao realizar login no servidor multijogador.

Para usuários de PC, há também a correção de um erro em que as configurações de Ray Tracing são ativadas automaticamente se forem carregados os dados salvos de versões anteriores do jogo.

Sobre esta correção, a orientação da FromSoftware é a seguinte: “Se sua taxa de quadros estiver instável, acesse “SISTEMA” > “Configurações Gráficas” > “Qualidade de Ray Tracing” a partir da Tela Título ou do Menu do Jogo para verificar se a configuração está definida involuntariamente como “LIGADO”. Depois de definido como “DESLIGADO”, o Ray Tracing não será mais ativado automaticamente”.

A produtora informou ainda que outros ajuste de balanceamento, bem como correções de erros, estão planejados para um Patch futuro.

