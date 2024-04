Após deixar a Sega, estúdio Relic faz novo corte de funcionários

Alto contraste

Dispensado pela Sega na semana passada para se tornar novamente um estúdio independente, o canadense Relic Entertainment, de jogos como Homeworld e Company of Heroes, anunciou cortes em sua equipe, que afetarão 41 pessoas.

“Deixar as pessoas irem não foi uma decisão fácil e foi tomada exclusivamente com o objetivo de fornecer à Relic a melhor chance possível de sobreviver em um setor cada vez mais volátil”, anunciou o Relic em um comunicado nesta sexta-feira. “Isso não reflete de forma alguma a experiência, paixão ou caráter de qualquer um dos funcionários afetados. Estamos trabalhando em estreita colaboração com as pessoas afetadas, fornecendo pacotes de indenização, benefícios estendidos e opções de apoio à recolocação”.

“Para aqueles de quem estamos nos despedindo, lamentamos profundamente que tenha chegado a este ponto. Agradecemos por tudo que você fez pelo nosso estúdio e pelos nossos projetos, e desejamos tudo de melhor”.

Lembrando que em maio de 2023, a Sega já havia dispensado 121 pessoas que trabalhavam na Relic Entertainment. O objetivo era então permitir que o restante quadro pudesse “se concentrar nas suas principais franquias”. Em março de 2024, outros 240 empregos foram cortados no Reino Unido pela Sega. Num ano, mais de 600 empregos desapareceram do ecossistema da Sega.

