Após impressionar, Crimson Desert reaparece em novo trailer da jogabilidade
19/08/2024 - 12h06



A Pearl Abyss aproveitou a iminência da Gamescom 2024 para apresentar um novo trailer de Crimson Desert, jogo que deixou uma ótima impressão no evento do ano passado.

O novo trailer começa com o protagonista Kill confrontando um grupo de bandidos que teria raptado crianças, até que uma criatura monstruosa chamada Chifre Branco aparece, encurralando o herói e iniciando uma típica “boss battle”.

Embora aparente um pequeno “downgrade” em relação ao vídeo do ano passado, o novo trailer de Crimson Desert ainda exibe gráficos dignos da “nova geração”, enquanto a jogabilidade se revela próxima àquela de Dragon’s Dogma da Capcom, com o protagonista podendo inclusive se agarrar aos pelos do monstro na batalha.

A Pearl Abyss irá mostrar mais de Crimson Desert durante a Gamescom 2024 esta semana, e os visitantes do evento poderão jogar uma demo que inclui quatro lutas contra chefes.

A Gamescom 2024 começa oficialmente em 21 de agosto.