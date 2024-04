Após rumores, Microsoft irá anunciar o “futuro do Xbox” na semana que vem

Alto contraste

Após os rumores sobre uma guinada multiplataforma na estratégia do Xbox acenderem a internet na noite de domingo, a Microsoft se posicionou oficialmente e prometeu fazer o anúncio de seus planos na semana que vem.

A palavra oficial veio através da conta do chefe do Xbox, Phil Spencer, que escreveu nas redes sociais:

“Estamos ouvindo e ouvimos vocês. Estamos planejando um evento de atualização de negócios para a próxima semana, onde esperamos compartilhar mais detalhes com vocês sobre nossa visão para o futuro do Xbox. Fique atento”.

Os vazamentos sobre os planos da Microsoft começaram na noite do último domingo com a notícia de que Starfield e Indiana Jones and the Great Circle poderiam ser lançados para PS5, além dos rumores anteriores de Hi-Fi Rush e Sea of ​​Thieves que parecem estar próximos saírem no PlayStation e Nintendo Switch.

Hoje cedo, mais um rumor apontou que a franquia Gears of War se tornaria multiplataforma também, com versões para o PlayStation.

Segundo alguns desses boatos, o comando da Microsoft teria decidido adotar um novo modelo multiplataforma para os jogos do Xbox a despeito da resistência de parte da equipe e o temor de desvalorização do hardware do Xbox. A oportunidade de recuperar parte do alto investimento em aquisições de estúdios e grandes editoras como a Bethesda e Activision Blizzard, ampliando dramaticamente o alcance de público dos jogos, teria falado mais alto.

We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned. — Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024

