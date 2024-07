App que torna o PlayStation VR 2 compatível com jogos da Steam chega em agosto Um aplicativo que tornará o headset PlayStation VR 2 compatível com jogos de PC distribuídos pelo Steam será lançado em agosto. Para... Outer Space|Do R7 25/07/2024 - 11h13 (Atualizado em 25/07/2024 - 11h13 ) ‌



Um aplicativo que tornará o headset PlayStation VR 2 compatível com jogos de PC distribuídos pelo Steam será lançado em agosto.

Para usar o PS VR2 no PC, será necessário o adaptador de headset PlayStation VR2 para PC, que será lançado em 7 de agosto e custará US$ 59,99 nos Estados Unidos. O preço no Brasil ainda não foi anunciado.

Os jogadores também precisarão de um cabo DisplayPort compatível com DisplayPort 1.4, bem como uma conta Steam e um PC que atenda aos requisitos mínimos.

A compatibilidade do PS VR2 com o PC não incluirá recursos como HDR, feedback do headset, rastreamento ocular, gatilhos adaptativos e feedback tátil.

Requisitos mínimos para usar o PSVR 2 no PC:

– SO: Windows 10/11 de 64 bits

– Processador: Intel Core i5-7600/AMD Ryzen 3 3100

– RAM: 8 GB+

– GPU: NVIDIA GTX 1650+/AMD RX 5500XT+

– DisplayPort: 1.4

– USB e Bluetooth: Conexão direta e Bluetooth 4.0+