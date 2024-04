Apple muda regras e agora permite distribuição de emuladores pela App Store do iOS

Alto contraste

Após uma atualização recente de seus termos de uso, a Apple agora permite a distribuição de apps de terceiros dedicados à emulação na App Store.

A decisão segue, entre outras coisas, o Digital Market Act, um regulamento digital que visa restringir o domínio dos gigantes americanos em território europeu.

A Apple observa que os desenvolvedores são responsáveis por todo o software oferecido, “inclusive garantindo que tal software esteja em conformidade com estas Diretrizes e todas as leis aplicáveis”.

A instalação de emuladores no iOS só era possível por via do jailbreak do sistema operacional Apple, mas desde o fim de semana passado, o download de emuladores de console pode ser feito de forma legal. A Apple especifica em seus T&Cs que o designer do emulador disponibilizado ao público é “responsável por todo o software oferecido no aplicativo, incluindo sua conformidade com todas as leis aplicáveis”. Ou seja, você é livre para fazer o que quiser com os emuladores, e a Apple não se responsabiliza pelo eventual aproveitamento dos emuladores para pirataria.

A decisão da Apple provavelmente foi influenciada pela determinação da União Europeia de permitir lojas de aplicativos de terceiros na região, o que limita o controle da Apple sobre o software distribuído.

Há algumas semanas, os regulamentos da Apple evoluíram (com o lançamento do iOS 17.4) para permitir a instalação de aplicações de terceiros a partir de uma fonte diferente da plataforma App Store, permitindo assim evitar o imposto de 30% exigido pela Apple. Pela nova regra, a Epic poderá lançar sua Epic Games Store para iOS e distribuir Fortnite de forma independente na plataforma.

