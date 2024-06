Alto contraste

A+

A-

Principal herdeiro das grandes conferências da E3, o Summer Game Fest não será a ocasião para grandes anúncios esse ano, segundo o próprio apresentador do evento.

Durante uma sessão de perguntas e respostas pelo Twitch, Geoff Keighley tratou de diminuir as expectativas do público para o evento de sexta-feira, que apesar das suas duas horas de duração, não estará recheado por anúncios bombásticos ou grandes novidades.

“Haverá, definitivamente, novos anúncios”, disse ele, “mas o show é amplamente focado em, eu penso, jogos existentes que trazem novas atualizações para os fãs”.

Preocupado em não criar grandes expectativas e frustrar um público mal acostumado com as grandes conferências do passado, Keighley adiantou que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater não estará no evento, assim como Kingdom Hearts 4, The Wolf Among Us 2 e Judas, o novo jogo do criador de BioShock.

Publicidade

E estragando um pouco das “surpresas”, ele antecipou alguns jogos que irão aparecer no evento de sexta-feira: Monster Hunter Wilds, Kingdom Come 2: Deliverance e Metaphor: Refantazio, o próximo JRPG dos criadores de Persona.

Segundo o apresentador, os grandes anúncios são poupados para o The Game Awards no final do ano e o Summer Game Fest será “amplamente focado em coisas anunciadas”.

Publicidade

“[O] Game Awards geralmente traz muitas grandes surpresas – estamos gratos por elas – e grandes e novas revelações. Este [Summer Game Fest] é amplamente focado em coisas anunciadas”, disse ele.

“Definitivamente há coisas que estão sendo anunciadas, mas este não é um programa que tem muito como ‘chegando em 2026’ ou ‘2027’, ou teasers de jogos que ainda vão demorar anos e anos. Isso geralmente é o que eu diria em termos de definição de expectativas”.

Publicidade

A transmissão do Summer Game Fest será na sexta-feira, 7 de junho, a partir das 20h no horário de Brasília.

O post Apresentador diz que público não deve esperar grandes anúncios no Summer Game Fest apareceu primeiro em Outer Space.