Ara: History Untold tem data de lançamento anunciada

Misteriosamente ausente do Xbox Games Showcase, Ara: History Untold teve sua data de lançamento anunciada pela Microsoft. O jogo de estratégia no estilo Civilization está previsto para sair em 24 de setembro e será incluído desde o primeiro dia no catálogo do Xbox Game Pass.

Ara: History Untold dará ao jogador a oportunidade de assumir o papel de uma figura histórica entre 45 opções, de Joana D’Arc a Irene de Atenas, a Tokugawa Ieyasu ou Safo, para liderar sua nação. Estes líderes podem ser artistas ou cientistas, e não diplomatas. O objetivo não é gerir um país pela política, mas optar por diferentes estilos de jogo, sendo que cada líder tem uma seleção de traços genéricos que influenciam sua personalidade, bem como uma capacidade heróica específica. Assim, Pachacuti, representante dos Incas, oferece a sólida alvenaria dos Andes. Suas pedreiras gerarão mais pedras e suas paredes serão construídas mais rapidamente para aumentar suas habilidades defensivas.

“Cada um dos líderes tem uma espécie de traço heróico único que os diferencia de todos os outros”, explica o diretor Marc Meyer. “Eles têm um conjunto de traços que compartilham entre si e que ditam um pouco das peças subjacentes de sua personalidade e ditam como eles vão se dar bem uns com os outros. Isso nos permite ter uma enorme variedade nos diferentes líderes que oferecemos e, assim, jogar cada um deles é muito diferente”.

O jogador precisará disso para defender seu reino em construção contra outros jogadores. Ara: History Untold pretende tornar as partidas online mais fluidas com um sistema de “rodadas simultâneas”. Todos os jogadores bloqueiam suas ações e, então, todas as suas decisões entram em vigor ao mesmo tempo, o que exige prever as ações de seus concorrentes.

“Nossa solução Azure Cloud gerencia os turnos, o que significa que o jogo está lá, presente, o tempo todo”, descreve o gerente editorial Brian Stone. “Qualquer jogador pode entrar ou sair do jogo quando quiser. Você pode gerenciar seus jogos no seu próprio ritmo. Se você só tem tempo para jogar uma rodada por dia ou está jogando ativamente, não importa”.

Resta saber como isso funciona na prática, mas o objetivo é claramente quebrar as barreiras de entrada para convencer os novatos a mergulharem sem ter que passar várias horas em cada jogo.

Ara: History Untold será lançado em 24 de setembro no PC e estará disponível no primeiro dia no Game Pass.

