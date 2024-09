Armas de fogo ficarão em segundo plano em Indiana Jones e o Grande Círculo Apesar da familiaridade do estúdio Machine Games com o tiro em primeira pessoa, muito bem explorado nos jogos da série Wolfenstein,... Outer Space|Do R7 09/09/2024 - 10h32 (Atualizado em 09/09/2024 - 10h32 ) ‌



Apesar da familiaridade do estúdio Machine Games com o tiro em primeira pessoa, muito bem explorado nos jogos da série Wolfenstein, a proposta do estúdio para a jogabilidade de Indiana Jones e o Grande Círculo deixa as armas de fogo em segundo plano para dar ênfase ao chicote e uso da inteligência para superar os desafios.

Falando à revista Edge, o diretor criativo Axel Torvenius explicou que as armas de fogo ficarão em segundo plano em Indiana Jones e o Grande Círculo, diferenciando o jogo de seus concorrentes mais próximos, Uncharted e Tomb Raider.

“Nós não encorajamos o uso de armas. Não está sendo promovido como o principal caminho a seguir. O principal caminho a seguir é sempre tentar usar sua inteligência e seu chicote… Indy não tem superpoderes. Ele é um professor e um arqueólogo um tanto desajeitado. Ele tem essa paixão que o coloca nessas situações estranhas constantemente com inimigos e armadilhas”, explicou Torvenius.

A mudança de estilo é um tanto curiosa, visto que o Machine Games se destacou justamente pelo ótimo “gunplay” nos jogos da série Wolfenstein e também não abriu mão da perspectiva em primeira pessoa para Indiana Jones e o Grande Círculo, ainda que em algumas partes o jogo irá assumir a visão em terceira pessoa, como quando Indy precisa subir uma escada.

‌



Mas Indiana Jones e o Grande Círculo não será exatamente um jogo de “chicotadas em primeira pessoa” apenas. “Temos um jogo em que há muitas armas, mas você escolhe não usá-las porque é muito barulhento e perigoso. Você pode pegar uma arma e trocá-la para usar como arma corpo a corpo. Esse é um uso de arma muito característico de Indiana Jones”, explicou o diretor.

Indiana Jones e o Grande Círculo será lançado em 9 de dezembro para PC e Xbox Series X|S e no segundo trimestre de 2025 para PS5.